Экономика Татарстана в 2022 году выросла на 6%

Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана в 2022 году превысил 3,8 трлн рублей – на 6% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах, сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

«Благодаря бесперебойной и стабильной работе предприятий, финансовых организаций, малого и среднего бизнеса, реализации федеральных и региональных мер поддержки, по итогам 2022 года валовый региональный продукт республики составил 3 трлн 865 млрд рублей», — отметил Шагиахметов.

По его словам, ключевую роль в экономике РТ играет промышленность, а ее основным драйвером стали обрабатывающие производства.

«В структуре промышленности, благодаря развитию нефтепереработки, увеличилась доля обрабатывающих производств – до 72,4%. Доля отрасли сельского хозяйства в экономике составила 4,9%, ее увеличение было достигнуто за счет растениеводства. Розничная торговля в структуре составляет 4,7% — оборот снизился на 3% из-за снижения объемов торговли непродовольственными товарами, в первую очередь легковыми автомобилями», — сказал министр экономики РТ.