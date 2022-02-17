Экономика Татарстана в 2021 году вернулась на допандемийный уровень
По показателям на конец 2021 года экономика Татарстана вернулась на допандемийный уровень, сообщил глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов на итоговом заседании ведомства.
«Благодаря системной работе предприятий республики, малого и среднего бизнеса, реализации федеральных и республиканских мер поддержки 2021 год характеризуется возвратом экономики страны и республики на допандемийный уровень», — заявил Шагиахметов.
Министр отметил, что валовый региональный продукт составил более 3,3 трлн рублей, что на 3,8% больше прошлогодних показателей и на 0,9% больше, чем в 2020 году.
Основными факторами экономического роста стали ввод новых мощностей промышленного производства, увеличение загрузки системообразующих организаций, а также рост выпуска нефтепродуктов, химической продукции и продукции машиностроения. Кроме того, рост экономики характеризуется поэтапным увеличением объемов добычи нефти в условиях соглашения ОПЕК+.
Министр заявил, что безработица в республике за прошедший год снизилась в 3,4 раза, а реальная заработная плата, наоборот, увеличилась на 5,8%. Он также добавил, что в 2022 году планируется повышение зарплат еще на 2,7%.