«Экономика поднимется на базе новых разработок»: Мухаметшин открыл в Казани Неделю науки

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В столице Татарстана 25–30 сентября пройдет Неделя науки KazanScienceWeek. Церемония ее открытия состоялась сегодня с участием Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

«Стало хорошей традицией собираться ученым для обсуждения актуальных вопросов научной поддержки, экономики и других отраслей. В этом году встреча проходит в Казани. Я вижу в зале много молодых ученых, студентов, которые тянутся к научным открытиям. Это крайне важно для такого региона, как Татарстан с развитой экономикой и промышленностью», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что Татарстану, как и в целом России, нужны новые подходы, научные разработки, которые бы внедрялись в практику для производства огромного объема продукции. Экономика будет подниматься именно на базе новых разработок и подходов, добавил он.

«Я придаю важное значение этому форуму. Уверен, что новые востребованные разработки наших ученых войдут в жизнь производств и предприятий. Это позволит удерживать конкуренцию даже в условиях санкций. И Татарстан в этом плане стоит на верном пути», – отметил Председатель Госсовета.

Он напомнил, что 2022–2031 годы в России Президент Владимир Путин объявил десятилетием науки и технологий. «Понимая роль науки и новаций в реализации стоящих задач, в том числе для достижения импортозамещения и технологического суверенитета, 2024-й Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым объявлен Годом научно-технологического развития. Считаю его реализацию важнейшим приоритетом», – заявил глава парламента.

По его словам, для стимулирования научной деятельности в Татарстане принимаются самые разные меры поддержки, в том числе вводятся гранты и стипендии, научные премии, проводятся конкурсы и разрабатываются корпоративные программы. Ежегодно затраты на это превышают 20 млрд рублей.

В результате, в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России Татарстан занимает пятое место. Всего в республике работают 15 тыс. ученых, из которых около 60% составляет молодежь.

«Наша задача – способствовать активизации здоровой конкуренции между потенциальными получателями мер поддержки, формировать благоприятные условия для коммерциализации полученных научно-технологических заделов в интересах дальнейшего развития республики. Обеспечивать это развитие предстоит молодежи», – заметил Мухаметшин.

По мнению вице-президента Академии наук Татарстана Вадима Хоменко, в настоящее время наука сильна тем, что «врывается на передовые позиции в части критических технологий». Именно они определяют уровень научного развития страны, убежден он. «Солидные ученые уходят, им на смену должна приходить молодежь. Поэтому привлечение молодежи в науку является очень важной задачей», – резюмировал он.

Неделя науки города Казани включает такие мероприятия, как вручение Международной премии имени Е. К. Завойского, международные конференции «Современное развитие магнитного резонанса» и «Спиновая физика, спиновая химия и спиновая технология».

Целью объединения нескольких научных мероприятий в единый формат является обмен информацией между учеными различных научных центров России и мира о достигнутых результатах и тенденциях развития в областях спинтроники и квантовой электроники, оптических квантовых технологий, магнитных явлений в физике, химии и биологии; применения и развития методов магнитного резонанса в химии, биологии, медицине.