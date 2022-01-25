Экономика и управление стали самыми популярными специальностями в вузах Татарстана

Самыми популярными направлениями подготовки студентов в 2020-2021 учебном году стали экономика и управление, их выбрали 14,6% всех студентов республики, согласно данным Татарстанстата.

Помимо экономики и управления, в число самых популярных направлений подготовки в республике вошли образование и педагогические науки, их выбрали 10,1% студентов, юриспруденция – 7,6%, информатика и вычислительная техника – 7,3%, электро- и теплоэнергетика – 5%, машиностроение – 4,4%, химические технологии – 4,2% и клиническая медицина – 4%.

Всего в 2020/2021 учебном году в высших учебных заведениях Татарстана обучались 142 тыс. студентов, из которых 121,5 тыс. – в государственных и муниципальных вузах и 20,5 тыс. – в частных.

Согласно статистике 62% студентов Татарстана в 2020-2021 учебном году выбрали очную форму обучения и 34% – заочную. Оставшиеся 4% обучались по очно-заочной (вечерней) форме.