«Экономика еще перегрета, так что вряд ли»: ждать ли снижения ключевой ставки?

Повлияют ли на решение Банка России укрепление рубля, охлаждение кредитования и замедляющаяся инфляция – таким вопросом задаются аналитики и бизнес-сообщество в преддверии заседания совета директоров Центробанка РФ, где будет принято решение о ключевой ставке. О том, какой прогноз дают финансисты, – в материале «Татар-информа».





Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21% – историческом максимуме, который не трогали с октября 2024-го

Фото: © «Татар-информ»

ЦБ будет решать судьбу ключевой ставки на фоне неоднозначных тенденций

В пятницу, 21 марта, регулятору предстоит принять очередное решение по ключевой ставке. Сейчас она находится на уровне 21% – историческом максимуме, который не трогали с октября 2024-го. Аналитики считают, что в этот раз совет директоров Центробанка будет решать судьбу ключевой ставки на фоне неоднозначных тенденций.

«Еще высокая, но замедляющаяся текущая инфляция (годовая инфляция, как ожидается, достигнет пика в ближайшие месяцы). Неожиданно сильное укрепление рубля, связываемое с труднопредсказуемыми геополитическими ожиданиями. Продолжающееся охлаждение кредитования, компенсируемое ускоренным ростом бюджетных расходов (пока рассматриваемым в рамках сезонного авансирования госконтрактов). Наблюдаются признаки охлаждения экономической активности, пока неравномерного», – перечислила эти тенденции «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

При этом эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что ключевая ставка останется на уровне 21%. Беленькая в своем прогнозе опирается на цитаты из бюллетеня аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды». В нем говорится, что жесткость регулятора начинает приносить свои плоды. Спрос еще не замедлился, но уже есть предпосылки.

«Это может означать, что дальнейшее повышение ключевой ставки сейчас не требуется – и в целом этот вывод подтверждается доступными на данный момент экономическими данными. Однако регулятору предстоит еще убедиться в том, что достигнутая жесткость ДКУ достаточна, и дождаться подтверждения устойчивости дезинфляции, чтобы перейти к снижению ставки», – сообщила руководитель отдела «Финама».

Совет директоров Центробанка будет решать судьбу ключевой ставки на фоне неоднозначных тенденций Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Ситуация с инфляцией станет яснее к апрелю

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также считает, что, скорее всего, Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

«На данный момент экономика по-прежнему перегрета. Охлаждение спроса и подавление инфляции через жесткую денежно-кредитную политику является единственным эффективным решением, которое впоследствии поможет без риска нового скачка цен опускать ключевую ставку», – считает Аксаков.

Инфляционное давление остается высоким, отметил депутат, но здесь надо учитывать, что данные за январь-февраль могут быть нерепрезентативными в связи с высокими авансовыми расходами бюджета.

«Ситуация станет яснее по итогам марта-апреля. На данный же момент высокий уровень инфляции является фактором, препятствующим снижению ставки. Вместе с тем денежно-кредитные условия в экономике, вероятнее всего, уже достигли необходимой жесткости», – сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Высокий уровень инфляции является фактором, препятствующим снижению ставки Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

«Считаем возможным снижение до 17-18% к концу года»

Аналитики допускают, что выше 21% ключевая ставка в 2025 году уже не поднимется, а впоследствии регулятор может пойти на снижение ставки.

«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на текущем уровне 21% и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля с выходом на 17-18% к концу года. В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса, и/или инфляция будет замедляться быстрее прогнозов Банка России, мы не исключаем, что Центробанк может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания», – сообщила «Татар-информу» Ольга Беленькая.

Ключевая ставка может оставаться на уровне 21% в течение длительного времени в нескольких случаях, считают аналитики. Например, если окажется, что текущего уровня денежно-кредитных условий недостаточно для устойчивого замедления инфляции или если проявятся новые инфляционные риски – со стороны бюджетной политики, расширения программ льготного кредитования, новых жестких санкций, ситуации в мировой экономике или на рынке труда.

Ставки по вкладам плавно снижаются в последние месяцы Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Что будет с депозитами и кредитами?

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин также считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21%. В этом случае ставки по кредитам и краткосрочным вкладам останутся, по его мнению, без значимых изменений. На ставки же по вкладам со сроком более шести месяцев может повлиять не только решение об уровне ключевой ставки, но и поданный сигнал по будущим решениям. Балынин допускает, что по ним допустимо снижение ставок на 0,5-2%.

«Несмотря на наличие тренда на снижение ставок по вкладам, сейчас отличное время для размещения средств на банковских вкладах. В данном финансовом инструменте по-прежнему созданы возможности двукратной защиты своих денежных средств от инфляции», – сообщил эксперт «Татар-информу».

Аналитик «Финама» Игорь Додонов отметил, что ставки по вкладам плавно снижаются в последние месяцы. Это связано с тем, что банки обещали сверхвысокие проценты по депозитам, но ЦБ не стал менять ключевую ставку при прогнозах повышения до 23% и даже до 25%.

«Если ЦБ перейдет к смягчению монетарной политики, думаю, снижение ставок по вкладам ускорится. Для банковского сектора начало снижения ключевой ставки должно стать благоприятным событием, поскольку это будет способствовать активизации кредитования, а также несколько снизит давление на чистую процентную маржу», –сообщил Додонов.

Анатолий Аксаков отметил, что в период действия высоких ставок (напомним, 21-процентный «ключ» – это исторический максимум) нецелесообразно брать новые дорогие кредиты, и рекомендовал размещать свободные средства в надежные высокодоходные инструменты – депозиты либо государственные облигации.

«Акции фондового рынка после снижения ключевой ставки также могут продемонстрировать высокий рост. Однако не стоит забывать, что это рискованный инструмент, подверженный влиянию в том числе геополитики. Сейчас остается хорошая возможность вложить деньги в консервативные инструменты под высокий процент на долгий срок, не принимая на себя лишних рисков», – добавил Аксаков.