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Экономика ЕС вступила в рецессию в первом квартале 2023 года
Уже второй квартал подряд в 20 странах еврозоны снижается ВВП, что означает вступление в рецессию. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.
Согласно третьей, окончательной оценке, в 1-м квартале показатель вырос на 1% в годовом выражении, но в квартальном снизился на 0,1%. При этом предварительная и промежуточная оценки предполагали рост — на 1,3% и 0,1% соответственно.
Совокупный ВВП стран Евросоюза в первом квартале показал рост: на 1% в годовом и на 0,1% — в квартальном выражении. В 4-м квартале 2022-го годовой показатель вырос на 1,7%, а квартальный снизился на 0,2%.
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