Экономика ЕС вступила в рецессию в первом квартале 2023 года

Уже второй квартал подряд в 20 странах еврозоны снижается ВВП, что означает вступление в рецессию. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Согласно третьей, окончательной оценке, в 1-м квартале показатель вырос на 1% в годовом выражении, но в квартальном снизился на 0,1%. При этом предварительная и промежуточная оценки предполагали рост — на 1,3% и 0,1% соответственно.

Совокупный ВВП стран Евросоюза в первом квартале показал рост: на 1% в годовом и на 0,1% — в квартальном выражении. В 4-м квартале 2022-го годовой показатель вырос на 1,7%, а квартальный снизился на 0,2%.