Сварка, авиация и акушерство: Татарстан примет турнир мастеров

В компетенции «Сварочные технологии» участвовали 26 конкурсантов в возрасте от 16 до 49 лет, среди которых были представители крупных госкорпораций

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сварка – ювелирная работа»

На региональных этапах чемпионата «Профессионалы» в Татарстане выступит бронзовый призер международного турнира высокотехнологичных профессий «Хайтек» в компетенции «Сварочные технологии» Амир Халимбаев. Он продемонстрирует мастерство в компетенции «Сварочные технологии». Молодой человек учится на втором курсе в Казанском политехническом колледже.

«Сварка – это ювелирная работа. При помощи сварки можно соединять детали и делать разные конструкции», - сказал Амир.

На региональном чемпионате он занял первое место и прошел на отборочный этап в Томске, где занял второе место. В результате молодой мастер вышел на национальный этап в Уфе в 2021 году. Там ему удалось занять второе место.

«Это придало мне веру в себя, что у меня все получится», - поделился вспоминаниями победитель.

Следующим чемпионатом с его участием стал «Хайтек» в 2022 году в Екатеринбурге. В компетенции «Сварочные технологии» участвовали 26 конкурсантов в возрасте от 16 до 49 лет, среди которых были представители крупных госкорпораций. Несмотря на серьезную конкуренцию Амир Халимбаев получил бронзовую медаль.

«В дальнейшем я планирую работать в этой отрасли», - подчеркнул специалист по сварочному делу.

Андрей Поминов: «Экспертное сообщество расширяется за счет обязательного привлечения представителей промышленности и отраслевых компаний» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Основная задача чемпионата заключается в подготовке кадров для экономики»

Как сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, впервые в этом году каждому финалисту и призеру регионального этапа чемпионата «Профессионалы» предложат по три вакансии.

«Соревнования впервые будут проходить в рамках нового Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В прошлом году членство России в WorldSkills было приостановлено. В связи с этим Министерство просвещения России разработало концепцию нового чемпионатного движения с участием студентов СПО и школьников», - пояснил Поминов.

Федеральным оператором движения выступает Институт развития профессионального образования. Главной целью движения является содействие оперативному кадровому обеспечению различных отраслей экономики страны. Особый акцент будет сделан на подготовке специалистов для промышленных предприятий. В чемпионатном движении произошли и другие актуальные изменения.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Экспертное сообщество расширяется за счет обязательного привлечения представителей промышленности и отраслевых компаний. Задания будут ориентированы на запрос реального сектора экономики при непосредственном участии в разработке индустриальных экспертов. Инфраструктура чемпионата направлена на запрос реального сектора экономики, а не на производителей оборудования», - подчеркнул Поминов.

Еще одним ключевым изменением в новом движении стало расширение сотрудничества с индустриальными партнерами. По словам спикера Минобра Татарстана, основная задача чемпионата заключается в подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики республики и страны.

Мария Шубина рассказала, что за это время учебное заведение подготовило 75 региональных и 20 национальных призеров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Школьники и студенты интересуются авиацией»

В чемпионатном движении примут участие студенты СПО и школьники в возрасте от 14 лет. Всего участниками соревнований станут около 2 тыс. школьников и студентов из Татарстана.

Казанский авиационно-технический колледж участвует в движении молодых профессионалов с 2015 года. Преподаватель колледжа, руководитель специализированного центра компетенций, эксперт по компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники» Мария Шубина рассказала, что за это время учебное заведение подготовило 75 региональных и 20 национальных призеров.

«Участие в конкурсах профмастерства требует от призеров длительных тренировок и хорошей психологической подготовки. К чемпионатам национального уровня мы готовимся пять дней в неделю, в общей сложности 36 часов, 18 из которых ребята тренируются в учебно-производственных цехах наших базовых предприятий», - сообщила Шубина.

По словам эксперта, «Производственная сборка изделий авиационной техники» - сложная компетенция. Участник должен грамотно прочитать чертеж, уметь работать с разными инструментами и технической документацией. Колледж плотно сотрудничает с предприятиями.

По словам эксперта, «Производственная сборка изделий авиационной техники» - сложная компетенция Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Интерес к компетенции, связанной с авиацией, высок среди школьников и студентов. Эта сфера поддерживается государством», - подчеркнула Шубина.

Благодаря тесному сотрудничеству колледжа с предприятиями сформирована такая учебная модель, которая соответствует современным образовательным стандартам. Тренировки участников соревнований проходят на нескольких площадках. Молодые люди получают необходимые навыки и поэтому востребованы на производствах.

«При выборе новых компетенций мы ориентировались на рынок труда, на конкретные потребности предприятий»

Как сообщил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, участники региональных этапов чемпионата «Профессионалы» выступят в 56 новых компетенциях.

«Чемпионат превышает по количеству конкурсантов и экспертов все предыдущие турниры, которые проходили в Казани. Размах огромный, будем стремиться к мировым подходам. Число компетенций увеличилось по сравнению с прошлым циклом на 20% - до 298. Появились 56 новых компетенций, большинство из них – из сферы промышленного производства. При выборе новых компетенций мы ориентировались на рынок труда, на конкретные потребности предприятий республики», - пояснил он.

Эмиль Губайдуллин: «Самыми массовыми площадками станут Казанский техникум информационных технологий и связи, где молодые профессионалы будут соревноваться по 26 компетенциям» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В числе новых компетенций – акушерское дело, металловедение, ремонт беспилотных летательных аппаратов, производство молочной продукции, работы на фрезерных универсальных станках, промышленное садоводство. К чемпионатному движению в этом году присоединяется еще больше образовательных организаций, за год количество специализированных центров компетенций выросло с 68 до 75.

Соревнования пройдут на 82 площадках в 22 городах и селах республики Татарстан – это Казань, Набережные Челны, Бугульма, Нижнекамск, Елабуга, Лениногорск, Альметьевск, Зеленодольск, Иннополис, Тетюши, Буинск, Лаишево, Арск, Мамадыш, Аксубаево, Заинск, Сарманово, Агрыз, Большая Атня, Кукмор, Лубяны, Яныль.

«Самыми массовыми площадками станут Казанский техникум информационных технологий и связи, где молодые профессионалы будут соревноваться по 26 компетенциям, Колледж нефтехимии и нетфтепереработки им.Лемаева в Нижнекамске, Технический колледжи им. Поташова в Набережных Челнах (по 12 компетенций) и Казанский международный колледж сервиса (11 компетенций)», - сообщил Губайдуллин.

Всего к соревнованиям привлекут более 1,7 тыс. экспертов, в том числе 255 главных экспертов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Финалисты выступят на двух разных чемпионатах»

По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» будет сформирована сборная республики для участия в дальнейших отборочных этапах и финалах. Им предстоит стать участниками соревнований в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

«Меняется подход к организации соревнований на федеральном уровне. Раньше победители регионального чемпионата участвовали в отборочных соревнованиях, а лучшие отправлялись на финал Национального чемпионата. В этом году призеры регионального чемпионата также пройдут через отборочные межрегиональные соревнования, полуфинал пройдет в регионах с 1 июня по 30 июля. Победители примут участие в финалах сразу двух разных чемпионатов, в зависимости от компетенции», - пояснил Андрей Поминов.

С 10 по 15 сентября в Великом Новгороде пройдет финал по высоким технологиям. Там будут представлены восемь новых компетенций. С 27 по 30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет финал «Профессионалы» по 30 наиболее востребованным компетенциям. По итогам будут определены чемпионы и призеры этого года. Призеры Национального чемпионата получат по возвращении в Татарстан денежные призы. Кроме того, по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова победители национальных чемпионатов при поступлении в государственные вузы имеют право претендовать на стипендию главы республики.

По словам Эмиля Губайдуллина, предприятия региона предлагают молодым специалистам достойную заработную плату. Поэтому большинство выпускников остались и трудоустроены в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предприятия предлагают молодым специалистам достойную зарплату»

По словам экспертов, региональный чемпионат по профмастерству является большой ярмаркой вакансий, где потенциальные работодатели присматриваются к ребятам, а в дальнейшем приглашают их на работу или на стажировки.

«За каждой компетенцией закреплено одно или несколько якорных предприятий. Они выступают площадками для проведения тренировок и стажировок ребят», - сказал Эмиль Губайдуллин.

Якорные предприятия формируют требования по развитию компетенций. В этом году в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» основной акцент будет сделан на сферу промышленности и ОПК.

«Мы сотрудничаем со всеми предприятиями ОПК на территории республики, в том числе с авиационным блоком. В этом году добавился ряд новых компетенций, связанных с развитием беспилотных летательных аппаратов», - заметил Губайдуллин.

По его словам, предприятия региона предлагают молодым специалистам достойную заработную плату. Поэтому большинство выпускников движения молодых профессионалов остались и трудоустроены в Татарстане. Это говорит о том, что уровень зарплат в республике хороший, несмотря на то, что молодым людям поступали предложения от предприятий Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, считает спикер.

Стоит отметить, что предыдущий региональный чемпионат по профессиональному мастерству проходил в Татарстане с ноября 2021 года по январь 2022 года. Более 1800 человек участвовали в соревнованиях в 19 городах и районах республики.