Экономика, БРИКС и технологическое развитие: главное из выступления Путина на ПМЭФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ стало ключевым событием форума. Российский лидер рассказал о перспективах экономики России и развитии сотрудничества стран БРИКС. Подробнее — в материале «Татар-информа».





Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ стало ключевым событием форума

Фото: kremlin.ru

«Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил основные итоги развития экономики страны и обозначил приоритеты на ближайшую перспективу. По его словам, российская экономика демонстрирует устойчивый рост даже в условиях внешнего давления.

Российский лидер указал, что ключевым драйвером становится несырьевой сектор. Так, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024-м – 4,9%. При этом президент подчеркнул, что роль сырьевого сектора снижается.

«Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов, управленцев, благодаря инициативе, труду миллионов предпринимателей наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом», – сказал президент.

Путин упомянул устойчивое развитие сельского хозяйства, промышленности, строительства, логистики, сферы услуг, финансов и IT-отрасли – ключевых системообразующих секторов экономики.

По его словам, это доказывает отказ от «исключительно сырьевой модели» и подтверждает статус России как четвертой по объему ВВП (рассчитанному по ППС, – прим. Т-и) экономики в мире – и первой в Европе по этому показателю. Вместе с тем он отметил, что важно не только достичь таких высот, но и удерживать их, создавая комфортные условия для отечественных и иностранных инвестиций, для модернизации и расширения производства. В подтверждение динамики Путин отметил, что за январь – апрель 2025 года ВВП вырос на 1,5% в годовом выражении, а в апреле – на 1,9%. Президент также определил ключевую задачу года – обеспечить сбалансированный экономический рост.

«Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – сказал он.

Владимир Путин отметил, что стране необходимо переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда Фото: kremlin.ru

«России нужно переходить к экономике высоких зарплат»

Владимир Путин также отметил, что стране необходимо переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда. Он подчеркнул важность создания условий для вовлечения граждан всех возрастов в экономическую активность, предоставления возможностей для повышения квалификации и профессиональной мобильности. Это позволит людям занимать более перспективные должности с лучшими условиями и большей зарплатой.

«Подчеркну, повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, воспитания детей, но и для всей экономики России, потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой изменение структуры спроса. Все очень взаимосвязано, делает ее, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров», – заявил глава государства.

Путин также отметил, что Россия достигла рекордного снижения уровня бедности: в первом квартале 2025 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на 2 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Представители российской части нашего сегодняшнего собрания знают, но повторю для наших гостей: в 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации, и в такой – скажем прямо – унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек – это 10,5 млн человек. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать, – мы так и собираемся делать: до 7% сокращать и далее – до 5%», – подчеркнул президент.

Для поддержки структурных изменений на рынке труда Путин поручил Государственной Думе в кратчайшие сроки принять пакет изменений в трудовое законодательство, адаптирующий нормы под новый технологический уклад и интересы граждан.

«В интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную Думу принять их в короткие сроки», – заявил глава государства.

Президент отметил позитивные сдвиги на рынке труда: занятость растет в высокотехнологичных отраслях – обрабатывающей промышленности, информационных технологиях и туризме, тогда как в обеспечивающих секторах – торговле, государственном управлении и финансах – наблюдается сокращение. По мнению Путина, именно в таких структурных изменениях заложена основа для долгосрочного роста доходов населения.

Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

Заострил свое внимание Владимир Путин также на инвестиционном климате в стране. В частности, российский лидер прокомментировал результаты национального рейтинга состояния инвестклимата. Упомянул он и успехи традиционно занявшего второе место Татарстана.

«По-прежнему <...> рейтинг возглавляет столица России – Москва. Далее следуют Республика Татарстан и Нижегородская область, которая показала самую высокую динамику индекса в этом году. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. Причем их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем были у той же Москвы, но в прошлом году», – заметил Путин.

По мнению главы государства, это свидетельствует о том, что «планка лидерства постоянно повышается» и что «в работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться».

Он также отметил, что на третьей позиции разместились Московская область и Республика Башкортостан и что 57 регионов сумели улучшить свои позиции в рейтинге. Наиболее высокую динамику продемонстрировали Челябинская, Тверская, Смоленская и Калужская области, а также Воронежская, Саратовская, Сахалинская, Новосибирская, Липецкая области и Алтайский край.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что теперь рейтинг, который составляет Агентство стратегических инициатив, включает 82 показателя вместо прежних 70. То есть он стал более детальным, подробным, а значит, информативным.

«Поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейших успехов в этой важной сфере. Давайте отметим их успехи», – подытожил Владимир Путин.

Важной инициативой, которую Владимир Путин озвучил в своем выступлении, стало поручение о подготовке ежегодного доклада о технологическом развитии России Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

«Только одно изобретение из ста доходит до практического результата»

Важной инициативой, которую Владимир Путин озвучил в своем выступлении, стало поручение о подготовке ежегодного доклада о технологическом развитии России.

«Считаю нужным, чтобы правительство готовило ежегодный доклад о динамике технологического развития страны, где в том числе будут оцениваться текущий уровень технологического суверенитета и прорывные решения технологического лидерства, а также темпы их внедрения по отраслям экономики», – сказал Путин.

По словам президента, за последние два года число заявок на изобретения от отечественных компаний и научных организаций, включая рост в области оптических компьютерных технологий, потребительских товаров, фармацевтики, выросло на 13%. Путин подчеркнул, что необходимо не только разрабатывать технологические решения, но и оперативно внедрять их в жизнь – воплощать их в товарах, в услугах, которые востребованы как внутри страны, так и в мире.

«Мы договорились, что коллеги в правительстве будут держать на личном контроле внедрение новой технологии по своим сферам ответственности, донастроить нормативную базу на эксперименты, обкатку и на тиражирование перспективных решений», – отметил президент.

Кроме этого, Путин указал на невысокий уровень коммерциализации изобретений в научной и университетской среде в России. По его словам, у малых инновационных предприятий, которые создаются вузами и научными организациями, только одно изобретение из ста доходит до практического результата. Президент подчеркнул, что этого недостаточно.

«Повторю, этого мало, абсолютно недостаточно, необходимо более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. И нужно помогать им найти друг друга», – заключил Путин.

Владимир Путин: «Намерены развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках» Фото: © Иван Секретарев / РИА Новости

«Будем на новой технологической базе повышать боевые возможности ВС РФ»

Россия будет модернизировать военные объекты и оснастит их современной техникой, заявил также Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

«Вновь подчеркну: мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных Сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность», – заверил глава государства.

Отдельно президент также остановился на развитии оборонно-промышленного комплекса страны. В целом же, по словам Путина, ОПК набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники. По его словам, Россия будет учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК.

«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимом для нас направлении», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия будет развивать сотрудничество с дружественными странами в военно-технической сфере.

«Намерены развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей «под ключ», – уточнил он.

Государства БРИКС задают вектор развития для всего мира, опираясь на принципы консенсуса, равноправия и открытости Фото: kremlin.ru

«Страны БРИКС – это 40% глобальной экономики»

Государства БРИКС задают вектор развития для всего мира, опираясь на принципы консенсуса, равноправия и открытости. По словам главы государства, на саммите БРИКС в Казани осенью 2024 года 35 стран, представляющих почти две трети населения планеты и половину мировой экономики, подтвердили общее понимание подходов к построению будущего.

«Уже сегодня страны БРИКС задают планку в развитии так называемых человекоцентричных отраслей. Запускаются крупнейшие проекты по улучшению среды для жизни», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что страны активно развивают высокотехнологичные сферы: атомную энергетику, авиацию, новые материалы, IT-индустрию, робототехнику и искусственный интеллект. Президент также выразил уверенность в неизбежном росте доли стран БРИКС в мировой экономике.

«Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятую часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти – это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно, прежде всего за счет динамичных государств Глобального Юга. Нужно, чтобы этот рост становился всё более устойчивым, охватывал как можно больше стран», – заметил глава государства.

Кроме того, российский лидер указал на укрепление экономических связей внутри объединения. «Взаимный товарооборот наших стран уже превысил триллион долларов и продолжает расти», – сообщил он.

Путин призвал партнеров активнее участвовать в развитии новой модели роста и напомнил об инициативе России – открытом диалоге в Москве с участием представителей более 100 государств. По его словам, такая площадка должна стать регулярной и превратиться в экосистему для обмена идеями и совместных решений.

«Глобальные вызовы требуют глобального ответа. Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, например, как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед», – заключил Президент РФ.