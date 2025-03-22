Экономика адаптировалась: снижение ключевой ставки ожидается во второй половине 2025 года

Российская экономика в целом приспособилась к высокому уровню ключевой ставки, однако ее снижение начнется не ранее второй половины 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

По его словам, адаптация произошла за счет снижения экономической и инвестиционной активности, однако эта пауза не может быть затяжной. Многие инвестиционные проекты уже запущены, и завершить их дешевле, чем замораживать. Кроме того, значительная часть инвестиций реализуется при поддержке государства, особенно в сферах импортозамещения и технологического развития.

Шохин подчеркнул, что повышения ставки ожидать не стоит, а во второй половине 2025 года она, скорее всего, начнет снижаться. При этом он отметил, что высокая ключевая ставка не является единственным эффективным инструментом борьбы с инфляцией. На нее влияют и внешние факторы, в частности – санкционное давление.