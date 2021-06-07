Сибирский касатик и ирис болотный: в Казани откроют питомник для краснокнижных растений

Редкие растения «поселят» у Казанки

Новый способ восстановления утраченных или угнетенных экосистем на территории Казани предложил руководитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев. По его инициативе на берегу Казанки создается большой питомник для выращивания редких и реликтовых растений. Данный проект уникален, поскольку не имеет аналогов в республике и, возможно, даже по всей России. Экоинициативу поддержала мэрия Казани.

Архив ИА «Татар-информ»

«В прошлом году прошла совместная акция эколога Сергея Мухачева, Комитета внешнего благоустройства Казани и «Горводзеленхоза» по пересадке репродуцентов из «Русско-Немецкой Швейцарии» на Лебяжье. Вообще эта история чуть ли не единственная в России за последние 30 лет. Когда я об этом написала в Фейсбуке, он буквально взорвался от шквала эмоций. Люди писали: “Не может быть, что вы это делаете!” Сейчас специалисты Комитета внешнего благоустройства Казани с Мухачевым готовят станцию для постоянного выращивания краснокнижных и редких растений на Казанке для последующей пересадки их в места, где это требуется по экологическим рекомендациям», – сообщила «Татар-информу» заместитель главного архитектора – руководитель творческой группы мэрии Казани Дарья Толовенкова.

Спикер отметила, что под питомник выбран участок на Казанке, который находится немного выше «Русско-Немецкой Швейцарии». Там будет разбит небольшой сад с краснокнижными видами. По словам Толовенковой, казанский эколог на протяжении ряда лет ежегодно занимается благотворительной деятельностью. Он собирает осенью семена краснокнижных растений и высаживает у себя на подоконнике, а потом перевозит в лабораторию КНИТУ, где работает. В лабораторных условиях саженцы подрастают. Ближе к лету преподаватель вуза вместе со школьниками, студентами и волонтерами высаживает подросшие растения на территорию «Русско-Немецкой Швейцарии».

«Когда об этом узнал мэр Казани, то предложил свою помощь. Было принято решение о создании сада на Казанке. Краснокнижные растения мы будем высаживать на территорию ООПТ и на все остальные городские и, может быть, республиканские территории, где будет необходимо восстановление экологических систем», – добавила Толовенкова.

Руководитель творческой группы мэрии Казани также отметила, что восстановление экосистемы Лебяжьего озера специально выращенными видами осоки оценивается в миллионы рублей. На все озера администрация Казани не сможет найти такие средства.

«Предложение Мухачева очень рациональное. Дешево и сердито, и, самое главное, бережно», – подчеркнула спикер.

Пресс-служба мэрии Казани

С городских балконов – в дикую природу

Автор проекта, заведующий лабораторией, доцент кафедры КНИТУ Сергей Мухачев пояснил, что питомник будет создан в низине за санаторием «Ливадия». Творческая группа мэрии Казани сейчас разрабатывает большой проект развития «Русско-Немецкой Швейцарии», который предполагает восстановление численности популяции некоторых редких видов. В питомнике планируется выращивать те популяции растений, которые сейчас существуют в природе, но их численность заметно сокращается.

«Мы поддерживаем связь с Госкомитетом РТ по биоресурсам, который выдает нам разрешения на обороты диких видов. Мы собираем семена и их проращиваем. Потом выращиваем рассаду в разных емкостях, используем ящики на балконах и высаживаем в природу. Поскольку в помещениях много рассады мы выращивать не могли, возникла идея создания питомника», – сообщил эколог.

В дальнейшем питомник будет использоваться как донор семян для воспроизводства редких видов растений. Пока в лабораторных условиях в климатических камерах успешно выращивается сибирский ирис (касатик). В дальнейшем планируется выращивание ириса болотного.

«Мы сделали две климатические камеры в лаборатории на базе вуза и с этого года выращиваем растения. Камеры сделаны при финансовой помощи выпускников отделения охраны природы. Далее планируем выполнять научные работы по поиску семян редких видов. Там есть свои особенности, будем искать, какие соединения и вещества могут служить стимуляторами их роста», – продолжил Сергей Мухачев.

Такие интересные научно-исследовательские разработки будут выполнить студенты КНИТУ. В дальнейшем планируются исследования и эксперименты в отношении норичника теневого, который растет на плотной глинисто-галечной почве в местах выхода родниковых вод. Такие места встречаются на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» у Казанки.

Фото Тимура Ескараева

Реликтовые растения и дубовые леса

Поскольку участок под питомник заболоченный, он отлично подходит для выращивания некоторых видов. На днях на его территории появится вагончик для хранения лопат и другого инвентаря. Первые посадки запланированы на начало августа. Сначала будет создана плантация сибирского ириса для последующей посадки в районе Лебяжьих озер. Однако растения к посадке будут готовы лишь через три года. Редкие виды растут медленно, а архивные – целых 20 лет.

«Потом, возможно, нам удастся воспроизвести что-то из архивных видов, но это сделать значительно сложнее. После 2011 года стали применяться новые виды реагентов для борьбы с гололедом, которые оказались небезопасны. Растения погибают даже на значительном расстоянии, поскольку ветер переносит капли с мостовых переходов и они попадают в Казанку», – пояснил казанский эколог.

Эксперт отметил, что на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» есть склон с таким изгибом, при котором ветер не доносит на данную территорию вредные компоненты дорожных реагентов. Поэтому активно произрастают редкие растения. Казанские экологи надеются, что при помощи питомника они смогут увеличить отдельные популяции.

«Собрать семена архивных растений практически нельзя, потому что они очень мелкие. К примеру, семена ужовниковых папоротников», – пояснил Мухачев.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Площадь под новый питомник выделена большая – 4 га, вскоре здесь будут созданы специальные грядки. Также авторы проекта планируют собрать на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» семена дуба, адаптированного к высокой влажности, чтобы вырастить в благоприятных условиях. В дальнейшем экологи-активисты собираются на правом берегу Казанки в Ново-Савиновском районе восстановить кусочек дубравы. До Первой мировой войны там росли дубовые леса, утверждают они.

Также добровольцы занимаются поиском особенных мест в Казани, где произрастает сразу несколько видов редких растений. Такие участки встречаются в роще на Гаврилова и на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария», они представляют наибольшую ценность.

Краснокнижная сальвиния на Лебяжьем

Интересный эксперимент по инициативе казанского эколога прошел в сентябре 2020 года на Большом Лебяжьем озере в Казани. Для естественной очистки воды там высадили краснокнижную сальвинию плавающую. Для этого сотрудники Комитета внешнего благоустройства города и активисты перенесли редкие растения с территории «Русско-Немецкой Швейцарии». По разрешению Госкомитета РТ по биоресурсам специалисты собрали с берега Казанки четыре ведра мелких водных растений. Эксперимент проводится в рамках работ по благоустройству территории Лебяжьих озер. С тех пор прошло чуть меньше года, но пока еще рано говорить о том, как «новоселы» прижились на новом месте.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Сальвинию будем наблюдать в конце августа – начале сентября. Сейчас ее искать бесполезно. Было перенесено небольшое количество растений, они пока настолько маленькие, что не увидишь. Куда унес ветер, где они всплыли – еще не известно. Стадия активного роста приходится на конец июля – начало августа», – сказал Сергей Мухачев.

Спикер отметил, что если в сентябре водное растение не будет обнаружено, то попытка его пересадки с Казанки повторится. Если оно приживется, то за три года вырастет до нужного количества. Растение помогает очищать воду от фосфора, азота, магния и других веществ. Сальвиния, как плавающее растение, перекрывает доступ света в озеро, и, соответственно, другие растения будут расти хуже, не смогут засорять водоем излишней биомассой. Однако в одиночку сальвиния ничего не сможет сделать. Для этого должна сложиться «своя система растений и насекомых», на что потребуется десять лет. Чтобы сальвиния хорошо прижилась, должна быть соответствующая соленость воды, а также нужны тростник или камыш, которые не позволят ей прибиваться к берегу.

Нехватка добровольцев

Следующий этап благоустройства Лебяжьих озер был запланирован на весну этого года. Экологи-активисты хотели высадить вдоль озера тростник, болотный ирис, сусак озерный, пузырчатку и другие виды. Однако пока акция не состоялась из-за нехватки людей. Дело в том, что раньше в посадке растений Сергею Мухачеву помогали студенты, а сейчас это только школьники из кружка и местные активисты.

«У нас не так много сил, чтобы делать сразу восемь дел. Людей катастрофически мало. Высадка водно-болотных растений планируется, но все зависит от того, сколько у нас будет народа», – сказал эколог.

Сергей Мухачев отметил, что при проведении экоакций в роще на Гаврилова и на территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» активисты могут опираться на местных жителей, а возле Лебяжьих озер местных жителей нет.

Фото: пресс-служба мэрии Казани