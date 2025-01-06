Экономический прогноз на 2025 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Продолжится ли зарплатная гонка, где работодатели будут искать кадры, что будет с ценами и ключевой ставкой? Ответы на эти вопросы «Татар-информ» искал вместе с экспертами в экономике. Подробнее — в нашем материале о трендах потребительского рынка – 2025.





Эксперты в экономике предсказали тренды потребрынка в 2025 году

Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Продолжат ли зарплаты расти рекордными темпами?

Термин «дефицит кадров» в ушедшем 2024 году звучал чаще обычного. Уровень безработицы в России упал до исторического минимума в 2,3%. Причины состоят в следующем: неблагоприятная демографическая ситуация, часть трудоспособного населения ушла в армию и ВПК, рынок услуг (маркетплейсы, доставка, гостиницы, общественное питание развиваются семимильными шагами). Одновременно с этим государство предпринимает шаги по ужесточению миграционной политики. Например, в Татарстане предложили запретить мигрантам работать в такси, охране и в некоторых других отраслях.

Предприятия вынуждены конкурировать по зарплатам. Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая сообщила «Татар-информу», что рост номинальных зарплат за 9 месяцев 2024 года составил примерно 18% (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го) — это максимальные темпы роста с 2008 года. Продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году? Эксперты «Татар-информа» сошлись во мнении, что продолжится, но с некоторым замедлением.

Зарплаты в России растут в производственном и коммерческом секторах. В первую очередь там, где требуются высококвалифицированные рабочие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проблема дефицита кадров сохранится, однако спрос на работников может расти не так быстро в связи с ожидаемым замедлением роста экономики на фоне высоких процентных ставок и заявленной нормализации бюджетной политики. Замедление спроса в экономике, повышение налога на прибыль и высокие процентные ставки по кредитам будут заставлять компании оптимизировать издержки и ограничивать их возможности повышения зарплат. Рост зарплат может замедлиться до 10-12%», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.

В бюджетных организациях серьезного роста зарплат не наблюдается, уточнил «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох. Зарплаты в России растут в производственном и коммерческом секторах. В первую очередь там, где требуются высококвалифицированные рабочие. Кох также считает, что рост зарплат на востребованных вакансиях продолжится и в 2025 году.

По мнению кандидата экономических наук, аналитика Николая Кульбаки, безработица в два с лишним процента — это работники, которые уволились с одного места и пока не устроились в другое. Свободных кадров на рынке нет, полагает кандидат экономических наук.

У населения может сложиться впечатление, что рост цен гораздо выше официальных 9% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как будут расти цены и что происходит с инфляцией?

Инфляция в России в 2024 году составила, по последним оценкам, 9,3%. К концу года она разогналась, чему способствовали недостаточный урожай, повышение цен на продукты, ослабление рубля, сезонное повышение цен на услуги зарубежного туризма, повышение расходов предприятий, пояснила Ольга Беленькая.

При этом у населения может сложиться впечатление, что рост цен гораздо выше официальных 9%.

«Это инфляция на самые обиходные товары, на которые государство пытается блокировать рост цен. Скорее всего, цифры заниженные. Какой рост цен реально? Сказать сложно, потому что разброс большой. Одни продукты растут на 5-10% за год, другие — на 30-40% и более. В этих условиях задача посчитать инфляцию упирается в то, каких товаров вы покупаете больше. У каждого человека своя инфляция, у каждого региона своя инфляция, и она сильно отличается. Даже по данным Росстата, в разных регионах показатели могут отличаться в 2-3 раза. Поэтому любое осреднение — это как средняя температура по больнице, это непоказательно», — считает Кульбака.

Игорь Кох считает, что негативную реакцию в обществе вызывает именно неравномерный рост цен.

«Если бы все цены за год росли только на 8,5-9% за год, думаю, это не воспринималось бы так остро. Некоторые цены почти не меняются, другие меняются очень сильно. Это сразу бросается в глаза, особенно если мы говорим про цены на социально значимые товары, что ударяет по малообеспеченным людям», — сказал профессор КФУ.

Будут ли расти цены на товары и услуги в России в 2025 году? Ответ на вопрос очевиден – конечно, «да». Куда интереснее строить прогноз, какой будет инфляция. Ольга Беленькая из «Финама» ожидает замедления инфляции к концу 2025 года в лучшем случае до 5-7%, что выше базового прогноза Центробанка (4,5-5%).

Вопреки ожиданиям экспертов, Центробанк в конце года не стал повышать ключевую ставку Фото: duma.gov.ru

ЦБ удивил под конец 2024-го решением по ключевой ставке, а что будет дальше?

Нивелировать все эти тренды должна ключевая ставка Банка России. Когда цены разгоняются, в том числе и из-за роста зарплат, ЦБ повышает ее. Главная цель в таком случае – чтобы люди больше сберегали деньги, а не тратили.

И, вопреки ожиданиям экспертов, Центробанк в конце года не стал повышать ключевую ставку. Как минимум до 14 февраля 2025 года ставка будет составлять 21%. Последует ли за этим тренд на снижение?

По мнению профессора КФУ Игоря Коха, вероятно, ЦБ пойдет на понижение ставки, чтобы не загнать российскую экономику в невыносимые условия.

«Ставка в 21% является запредельной и тормозит развитие бизнеса. В течение длительного времени такой высокой она оставаться не может, иначе будут серьезные последствия для экономики: сворачивание бизнеса, сокращение объемов производства — это никому не нужно. Но это может произойти в силу того, что многие компании не могут позволять себе продолжить заемными средствами, они будут для них слишком дорогими. С другой стороны, потребители не смогут приобретать продукцию без доступа к дешевым кредитам или хотя бы не очень дорогим. Мы можем сильно подкосить целые отрасли и сектора экономики такой ставкой», – считает собеседник «Татар-информа»

Кандидат экономических наук Николай Кульбака полагает, что даже в случае снижения ставок российская экономика почувствует лишь временное облегчение. По его мнению, если ключевая ставка снизится, то у предприятий появится возможность увеличить объемы производства за счет кредитов по более комфортной процентной ставке. С другой, существенно повысить их не удастся, поскольку все упрется в отсутствие рабочей силы и свободных производственных мощностей.