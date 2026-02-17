Экономический и инвестиционный потенциал Татарстана презентовали представителю Туниса

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Встреча с временным поверенным в делах Туниса в РФ Мохамедом Мехрезом Отманом прошла в Полномочном представительстве РТ в России. Его принял заместитель Премьер-министра Татарстана – Полномочный представитель РТ в России Равиль Ахметшин, передает пресс-служба Полпредства.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Татарстаном и Тунисом и отметили значительный потенциал двусторонних отношений.

В ходе встречи сотрудница Полпредства Светлана Мухаметянова представила на арабском языке экономический и инвестиционный потенциал республики, а также рассказала о крупнейших промышленных предприятиях Татарстана. Равиль Ахметшин пригласил тунисского дипломата посетить Казань, выразив надежду, что после этой встречи он сможет лично познакомиться с республикой.

Также Ахметшин рассказал о крупных международных выставках, которые проходят в Татарстане. Он напомнил, что представитель Туниса входит в Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Президента России возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, представители Туниса регулярно участвуют и в работе Международного экономического форума «KazanForum», который зарекомендовал себя как эффективная площадка для развития экономического взаимодействия России и мусульманских стран.

Отдельный интерес у Мохамеда Мехреза Отмана вызвали особая экономическая зона «Алабуга» и программа «Алабуга Старт».

Среди перспективных направлений сотрудничества стороны обозначили газовую, нефтехимическую и химическую отрасли, а также сельское хозяйство, машиностроение, автомобилестроение, информационные технологии, науку и образование. В настоящее время в Казани обучаются 140 студентов из Туниса.

Во встрече также приняли участие заместитель Полномочного представителя по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин и специалисты программы «Алабуга Старт».