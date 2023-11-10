Экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» в 33 раза превысил вложения

Государственная поддержка за все время действия национального проекта «Производительность труда» в Татарстане составила 637 млн рублей. При этом положительный эффект от этих вложений превысил 20 млрд рублей, то есть более чем в 33 раза больше суммы поддержки, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«„Производительность труда“ — это один из самых успешных национальных проектов в России. При этом Татарстан из года в год является одним из лидеров по реализации этого нацпроекта. Так, в прошлом году республика стала лидером среди регионов РФ», — отметил Карпов.

По республике Набережные Челны являются одним из лидеров по вовлеченности предприятий в национальный проект. На сегодняшний день 61 компания из этого города участвует в проекте. «В Казани 62, но если посмотреть количество населения, то Челны явно в лидерах», — подчеркнул Карпов.

Ежегодно список предприятий Татарстана, участвующих в нацпроекте увеличивается примерно на 40, хотя в этом году это число обещает быть больше, так как уже около 40 предприятий республики присоединились к проекту.

Руководитель регионального центра компетенций Татарстана Шамиль Байрамов отметил, что участники нацпроекта получают безвозмездную помощь по оптимизации производственных процессов.

Одним из них является компания «Кама-Энергетика», ставшая одной из точек посещения на пресс-туре. Здесь удалось сократить время производства на 21%, увеличить выработку на 38%, а общий экономический эффект только по пилотному внедрению методов бережливого производства составил почти 34 млн рублей.

Байрамов подчеркнул, что большинство моментов, позволяющих сократить издержки, это самые банальные, но незаметные глазу детали, такие как перенос рабочего места в более удобное место или структурирование склада деталей.

Ещё одним предприятием стало производство газомоторных автобусов компанией «Раритэк». По словам главы РЦК Татарстана, оптимизация процессов позволила сократить время производства на 39%, выработка выросла на 43%, а общий экономический эффект составил 28 млн рублей.

«Эффект от реализации нацпроекта в первую очередь зависит от руководителя производства. Если он этим увлечен и лично занимается, то результат будет соответствующим», — прокомментировал успехи предприятий Родион Карпов.

Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.