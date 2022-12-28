Эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Татарстане составил 2,5 млрд рублей

Расчетный экономический эффект у предприятий — участников национального проекта «Производительность труда» за время его реализации в Татарстане составил 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Повышением производительности труда в рамках нацпроекта занимаются уже 208 предприятий из разных отраслей экономики. Примечательно, что наряду с обрабатывающими производствами (более 50% вступивших в проект предприятий) в этом году в нацпроект вошло большое количество предприятий из сельского хозяйства и торговой отрасли», — заметил глава Минпромторга РТ.

Коробченко также добавил, что в рамках адресной поддержки в течение года было реализовано 45 проектов повышения производительности труда разной направленности. Речь идет об оптимизации производства продукции, движения товаров на складах, обслуживания транспорта, монтажных и погрузочных работ, комплектации заказов и офисных процессов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.