Экономический эффект: Бизнес Нижнекамска включился в нацпроект «Производительность труда»

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

14 предприятий Нижнекамского района РТ активно принимают участие в национальном проекте «Производительность труда». Многим из них удалось повысить производительность своих работников более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Накануне в городе химиков состоялось рабочее совещание по реализации нацпроекта при участии начальника Управления экономического развития и поддержки предпринимательства Айрата Гарифуллина, замначальника управления Евгения Борисова, а также представителей организаций.

Исполнительный директор шинного бизнеса ПАО «Татнефть-Нефтехим» Эдуард Миронов отметил, что «уже сейчас можно сказать, что экономический эффект от участия в нацпроекте составил более 20 млн рублей».

«Фактор производительности труда сегодня выходит на первый план. Важно при минимуме затрат выпустить больше продукции, при этом не потеряв в качестве», — отметил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Ренат Шакиров.

По словам руководителя регионального центра компетенции Шамиля Байрамова, цель — привлечь до конца года еще больше компаний, которые входят в список потенциальных участников национального проекта.

К 2024 году в реализацию нацпроекта планируется привлечь почти 250 республиканских предприятий.

По данным Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, на сегодняшний день участниками национального проекта являются 123 республиканских предприятия из отраслей машиностроения, транспортных услуг, химической и пищевой промышленности, металлургии, сельского хозяйства, строительства и других.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы.