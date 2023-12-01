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Экономические полицейские назвали средний размер взятки в Татарстане
Средний размер взятки в Татарстане составляет 263 тысячи рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году» рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.
«В Татарстане зарегистрировано 65 фактов коммерческого подкупа, 230 фактов мелкого мошенничества. Больше всего преступлений коррупционной направленности зарегистрировано в Зеленодольском, Бугульминском, Альметьевского и Арском районах», — сообщил он.
Он также добавил, что наказание за совершение коррупционного преступления достигает восьми лет лишения свободы. При этом взяткодатель, который активно сотрудничал со следствием, освобождается от ответственности.
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