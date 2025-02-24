«ЭкоНива» приглашает на увлекательные экскурсии по молочной ферме

фото предоставлено «ТД ЭкоНива Молочные продукты»

Хотите интересно провести время с семьей? Предлагаем посетить современную ферму и узнать все о вкусном и полезном молоке. Здесь вы сможете познакомиться с буренками, покормить телят из бутылочки и поучаствовать в мастер-классе по росписи деревянных коровок.

Путешествие в молочную страну начинается со знакомства с самыми юными обитателями фермы, телятами, и рассказа об особенностях ухода за ними.

Телочки постарше живут в специальных загонах и обязательно четным количеством для того, чтобы каждая нашла себе подружку. Это не метафора, при помощи оттенков мычания они выражают симпатию или неприязнь. Сотрудники ферм понимают этот язык, и вы тоже сможете, если прислушаетесь.

В месте обитания взрослых животных рассказывают, зачем буренкам диетолог и как условия их содержания влияют на качество молока. Далее – бесстрессовая дойка на «Карусели». Увлекательно наблюдать, как эти умные животные самостоятельно проходят к установке, а после дружной компанией возвращаются в коровник.

Фото предоставлено «ТД ЭкоНива Молочные продукты»

В завершение экскурсии всех ждет ароматное какао на натуральном и полезном молоке, роспись деревянной коровки, яркая фотозона и вкусные подарки.

Ферма расположена в Бугульминском районе, в поселке Петровка, ЖК «Наратлы». Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (800) 550-57-00, доб. 4.

При покупке взрослого билета по промокоду «ТАТАР ИНФОРМ» получите детский бесплатно! Предложение действует до 31 марта 2025 года.

Подробности об экскурсиях доступны по ссылке.

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