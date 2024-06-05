«Экология — синоним слова „жизнь“»: Шадриков поздравил с днем охраны природы

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков поздравил жителей республики со Всемирным днем охраны окружающей среды, а экологов — с их профессиональным праздником.

«Эта дата — наш общий праздник, ведь слово экология сегодня воспринимается как синоним слова жизнь. Уверен, нет человека, которому было бы безразлично, какую воду он пьет, каким воздухом дышит, какая земля достанется его детям и внукам», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Минэкологии РТ.

Шадриков отметил, что 5 июня уже стало символом неравнодушия и заботы о мире, этот день напоминает о хрупкости и ценности окружающего мира, о персональной ответственности за каждый родник, каждое дерево и живое существо.

Министр также поздравил с праздником коллег-экологов и единомышленников в деле защиты природы.

«От чистоты этого богатства зависит здоровье человека, а значит, и будущего на земле. Поздравляю наших волонтеров, активистов и энтузиастов, которые объединены одной целью — сделать этот мир лучше, чище, добрее. Все больше людей интересуются вопросами экологии и понимают, что начинать менять и улучшать условия жизни необходимо прежде всего с себя, своего дома, улицы, района, города», — отметил глава природоохранного ведомства.

Он подчеркнул, что татарстанцы живут в уникальном месте — в самом сердце великой Волги — и важно сделать охрану этого природного достояния общим призванием.