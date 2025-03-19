Экология на заправке: почему стоит выбрать «зелёное» топливо

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Все мы хотим, чтобы воздух оставался чистым, вода – прозрачной, а природа — живой. Выбор товаров и продуктов с приставкой «био» становится сегодня осознанным решением. То же самое касается и моторного топлива. На автозаправочных станциях «Татнефти» можно заправиться не просто бензином или дизелем, а экологически чистым «зелёным» топливом. Это возможность сделать выбор в пользу ответственного отношения к природе, своему здоровью и нашему общему будущему.

ЭТО ВАЖНО

Каждый наш шаг оставляет след на планете. Из года в год мир потребляет всё больше энергии, и это создаёт серьёзную нагрузку на окружающую среду. Одной из главных проблем является углеродный след — выбросы углекислого газа, которые способствуют глобальному потеплению. Россия, как и другие страны, сталкивается с последствиями изменения климата: за последние 10 лет средняя температура в нашей стране выросла на 0,5 градуса.

Сегодня многие страны стремятся к углеродной нейтральности. Это не означает полный отказ от выбросов, но подразумевает их компенсацию за счёт экологических инициатив. «Татнефть» активно развивает этот тренд, разрабатывая инновационные решения, в том числе и для производства экологически чистого топлива.

КАК СОЗДАЁТСЯ «ЗЕЛЁНОЕ» ТОПЛИВО И ЧТО ЭТО ДАЁТ

В 2020 году «Татнефть» запустила уникальную модульную установку быстрого пиролиза, которая перерабатывает отходы растительного сырья в биотопливо. Это собственная разработка компании, основанная на передовых технологиях.

Установка работает с разными видами отходов: от лесозаготовки (кора, сучья, горбыли), строительства и быта (упаковка, поддоны), сельского хозяйства (шелуха зерна и другие отходы).

В процессе пиролиза (нагрева без доступа кислорода) сырьё превращается в три основных продукта. Биогаз используется для обеспечения тепловой энергии самой установки, что делает процесс практически безотходным. Биоойл — сложная смесь углеводородов, которая перерабатывается на нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Из неё получают компоненты для автомобильных бензинов и дизельного топлива. Биочар применяется для производства сорбентов, удобрений, кормовых добавок и топливных брикетов.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

ЕЩЁ ОДИН ШАГ К ЭКОЛОГИИ

Ещё одним проектом в «зелёном» портфеле «Татнефти» является технология переработки старых автомобильных покрышек. Вместо того чтобы отправлять их на свалки, где они годами загрязняют окружающую среду, Компания превращает их в ценное сырьё. Из резиновой крошки также получают пиролизный конденсат, из которого на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» выделяют высококачественные компоненты, в том числе для автомобильных бензинов и дизельного топлива. Их тоже можно назвать «зелёными», ведь они произведены из вторичного сырья. Такие технологии не только снижают нагрузку на природу, но и доказывают, что даже отходы могут стать ресурсом для создания полезных и экологически чистых продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО

Переработка растительных отходов, использование биокомпонентов и продуктов рециклинга в производстве помогают снизить углеродный след. Согласно стендовым испытаниям, проведённым ООО «Аналитический центр ААИ-ГСМ» в 2024 году, топливо «ТАНЕКО» позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу на 22%. Кроме того, оно увеличивает моторесурс двигателя и уменьшает на 44% образование нагара на узлах двигателя автомобиля. Так что качество нашего топлива соответствует самым строгим экологическим стандартам.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО БУДУЩЕГО

Для снижения углеродного следа и сохранения экосистемы восстанавливаются природные ресурсы. С 2010 года «Татнефтью» высажено 30 миллионов деревьев. Также среди экологических инициатив Компании – сбор отработанных растительных и моторных масел, пластиковых бутылок, экологическое просвещение.

Каждым литром «зелёного» топлива, каждой сданной покрышкой, каждым посаженным деревом мы сохраняем природу. А это возможность дышать чистым воздухом, пить чистую воду, употреблять экологически чистые продукты, быть здоровыми.

Присоединяйтесь к экологическим проектам «Татнефти» - заправляйтесь брендовым топливом TANECO-bio, поддерживайте программы, направленные на улучшение окружающей среды. Ведь даже маленькие изменения в привычках могут стать большим вкладом в общее дело. И это простой и в то же время очень важный шаг на пути к устойчивому будущему.

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