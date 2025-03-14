Экология и прогресс: как в Нижнекамске совмещают рост производства с заботой о природе

За 25 лет «Нижнекамскнефтехим» нарастил объемы производства на 76%, в то же время сократив выбросы в атмосферу на 58%. Вложения только в текущие проекты превысили 13,6 млрд рублей. О внедрении лучших доступных технологий на предприятии «Татар-информу» рассказал руководитель управления по экологии Олег Гришаков.





Новые экопосты

– Олег Анатольевич, на итоговом заседании коллегии Минэкологии Татарстана «Нижнекамскнефтехим» пролонгировал соглашение о передаче данных в систему экологического мониторинга. Что значит для компании это взаимодействие с министерством?

– Мы еще раз показываем, насколько мы открыты, насколько экологичны наши производства. Соглашение утверждает передачу данных с двух наших новых экологических постов, которые мы планируем установить в Нижнекамске на проспекте Вахитова и в поселке Прости. Оборудование уже поступило, посты будут установлены и начнут передавать данные в этом году. Результаты замеров новых стационарного и малогабаритного постов дополнят информацию одного передвижного и пяти стационарных постов, уже действующих на границах санитарно-защитной зоны предприятия. На протяжении нескольких лет эти данные автоматически в онлайн-режиме поступают в Минэкологии РТ. По словам министра экологии и природных ресурсов РТ, это одна из лучших практик контроля атмосферного воздуха в Российской Федерации.

– Предприятие сейчас запускает олефиновый комплекс, во время пусковых операций факел ЭП-600 горит очень ярко. Сказалось ли это на качестве воздуха?

– Сжигание углеводородов на факеле строго контролируется. Ни в период пуска ЭП-600, ни за весь 2024 год стационарные и передвижные посты не зафиксировали превышения ПДК контролируемых веществ. В прошлом году мы провели 1,6 миллиона исследований атмосферного воздуха. Результаты подтверждены независимыми лабораториями Казани и Нижнекамска. Например, при подфакельном наблюдении (анализ проб с учетом направления ветра) мы убедились в безопасности процессов. Это обязательный этап как при запуске, так и при остановке производств.

Гармония промышленности и природы

– Как запуск комплекса отразится на состоянии окружающей среды?

– В проект комплекса заложены наилучшие доступные технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Например, бездымный факел ЭП-600 исключает выбросы сажи. Это решение стало частью Соглашения с Росприроднадзором. На его реализацию было направил 865 миллионов рублей. Вообще факельные системы безопасны: углеводороды в пламени распадаются на водяной пар и углекислый газ. А на новом производстве гексена рядом с ЭП-600 установлен факел закрытого типа — он снижает шум и запах. Его строительство обошлось в более чем 1 миллиард рублей.

– Какие еще экопроекты реализуются на комплексе?

– Скоро введут в работу локальные очистные сооружения (ЛОС) и инсинератор. Мощность установки для сжигания жидких отходов — 4,8 тыс. тонн в год, ее стоимость — 270 млн рублей. ЛОС сократят забор воды из реки на 3 млн кубометров в год (можно набрать порядка 15 миллионов ванн), а сброс стоков — на 4 млн кубометров. На их строительство направлено около 6 млрд рублей. Все эти проекты также включены в Соглашение с Росприроднадзором.

За последнее десятилетие предприятие снизило забор воды из реки на 19%, а сброс сточных вод — на 14%. Более того, за 5 лет количество отходов, направляемых на полигон, уменьшилось на 70%, при этом свыше 65% отходов передается на переработку.

Охрана почвы и водных ресурсов

– Какие еще крупные проекты реализует «Нижнекамскнефтехим»?

– Ключевой этап — рекультивация илонакопителей у села Борок. Местные жители долгое время жаловались на запах и загрязнение грунтовых вод. Хотя эксплуатация объекта завершилась в 2005 году, проблема сохранялась. В 2023 году мы восстановили 50 га земли, высадив 133 тысячи сосен и 57 тысяч берёз.

Еще один важный шаг — третий этап модернизации биологических очистных сооружений (БОС). Первые два этапа (2015–2019 гг.) повысили эффективность очистки воздуха до 96% и устранили неприятные запахи. Сейчас реконструируем узел доочистки: внедряем ультрафиолетовое обеззараживание вместо хлорирования. Это безопасная мировая практика, которая снизит содержание взвесей в воде на 30%. Данные с системы мониторинга будут автоматически передаваться в Росприроднадзор каждые 4 часа. Стоимость проекта — 3,5 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году модернизировали оборудование на производстве изопрена, что улучшило качество стоков на БОС.

Выстраивание системы серьезных природоохранных мер всегда шло параллельно с созданием предприятия – как правило, сами объекты по охране окружающей среды возводились даже раньше, чем технологические цеха. Например, работы по созданию санитарно-защитной зоны и строительству биологических очистных сооружений завершили в 1966 году, а первую продукцию на предприятии получили в 1967 году.

Стоимость реализации проектов, которые вошли в программу Соглашения о взаимодействии с Росприронадзором, превышает 13,6 млрд рублей.

Обновленный полигон: безопасность и технологии

– В 2023 году открыли модернизированный полигон промышленных отходов. Какие задачи решены?

– Главные цели — снижение экологической нагрузки и увеличение срока эксплуатации. Полигон действует с 1980-х. В ходе реконструкции мы изолировали отходы, улучшили гидроизоляцию карт. Площадка стала полностью герметична. Улучшены и условия труда на полигоне. Теперь полигон представляет собой высокотехнологичную площадку с гидроизоляцией и другими системами защиты. Затраты на модернизацию — 2 млрд рублей.

Отходы в доходы

– Есть ли альтернативы захоронению отходов?

– За 5 лет мы в 10 раз сократили объемы вывоза на полигон. Цифры колоссальные, чтобы их добиться мы ищем возможности реализовывать промышленные отходы, есть покупатели, которые берут их в качестве сырья. То, что можно безвредно для окружающей среды утилизировать, мы утилизируем. Что-то отправляется на вторичную переработку.

Отличным примером отношения нашего предприятия к отходам является проект по демонтажу выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования. В ходе реализации крупнейшего в России проекта по демонтажу на территории предприятия демонтировано 285 зданий и сооружений, вывезено 74 тыс. тонн металла и 400 тыс. куб. м бетона. Металл сдали на переработку, а бетонный бой использовали для выравнивания строительных площадок. Это тоже снижение нагрузки на экологию.

Экопросвещение и участие жителей

– «Нижнекамскнефтехим» выпустил в Каму 600 тысяч мальков стерляди. Это одно из мероприятий Соглашения о взаимодействии с Росприроднадзором, верно?

– Да. Ежегодно с 2022 года мы выпускаем по 200 тыс. мальков в Куйбышевское водохранилище. К 2027 году планируем выпустить 1 млн особей. Акции проходят по согласованию с надзорными органами, сам выпуск делаем праздником природы – приглашаем сотрудников, школьников и местных жителей.

– Какие еще масштабные эко акции проводите в Нижнекамске? Привлекаете ли сотрудников?

– Одна из самых масштабных – это высадка деревьев. С 2022 года по лесоклиматической программе «Зеленая формула» в Нижнекамском районе высажены 800 тысяч саженцев деревьев и кустарников. На бульваре Баки Урманче появился сирингарий, в парке «СемьЯ» – кедровая роща, на Красном Ключе – пихтовая аллея. Преобразилась и Соболековская улица. Коллеги с удовольствием участвуют в субботниках, разных экологических акциях, например «Чистых играх».

– Что интересного делаете по экопросвещению?

– Экологи предприятия регулярно проводят в школах города экоуроки. О сортировке отходов и переработке пластика узнали уже более 1000 детей. В учебных заведениях города установлены 12 фандоматов для раздельного сбора пластиковой и алюминиевой тары. Весь собранный пластик направляется на переработку. Проводятся ознакомительные экскурсии на предприятие. НКНХ поддерживает марафон доброты «Шар желаний», проходящий в рамках Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». При поддержке компании в Детском эколого-биологическом центре открыта мастерская ресайклинга. Популярностью пользуются волонтерский проект «Экотурнир с пользой», хоккейные матчи с экоактивностями. Наша цель — формировать культуру бережного отношения к природе.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»