Экология — это на века: в «Пирамиде» наградили победителей конкурса «Эколидер-2022»

Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Эколидер-2022» состоялась сегодня в казанском КРК «Пирамида». Со сцены назвали признанные самыми экологичными предприятие, общественное движение, детский сад, школу и СМИ, а также лучшего государственного инспектора Татарстана.

«Сегодня мы говорим об итогах года и тридцатилетии нашего министерства. На мероприятие пригласили наших ветеранов, благодаря наработкам которых мы имеем отличный результат, недаром нам доверяют пилотные проекты Российской Федерации. Сегодня мы говорим слова благодарности нашим ветеранам за те методики, которые они разработали, и за те расчеты, которые они объяснили и показали», — сообщил журналистам перед началом мероприятия министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Чиновник отметил, что «Эколидер» — это праздник, который объединяет всех: школьников, педагогов, ученых, производственников. «Сегодня мы называем имена наших экогероев, победителей, энтузиастов, которые вкладываются в вечное — в экологию», — подчеркнул он.

Собравшихся эколидеров в зале поприветствовал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил, что Татарстан — мощнейшая промышленная и образовательная республика, которая вошла в первую пятерку регионов России по доходам.

«Наличие большой промышленности, нефтехимии, нефтедобычи, машиностроения подразумевает большую нагрузку на окружающую среду. Поэтому нашими приоритетами являются задачи по воссозданию и охране окружающей среды, чтобы оставить потомкам чистую Землю», — заметил Рустам Нигматуллин.

Он добавил, что самой главной задачей сейчас является экологическое воспитание молодежи. Председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев в свою очередь заявил, что экология начинается с каждого человека, на каждом конкретном рабочем месте и что Татарстану в этой области есть чем гордиться.

«Татарстан стал первым регионом страны, где была принята Хартия Земли», — напомнил он и пожелал всем собравшимся в зале крепкого здоровья и новых успехов в деле охраны окружающей среды.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова в своем выступлении отметила, что Министерство экологии и природных ресурсов РТ выступает для многих жителей Татарстана в роли «министерства семейного благополучия и хорошего настроения».

«Когда человеку хорошо, у него поет душа, или наоборот, когда она плачет, ему хочется находиться у реки, в парке, в сквере, в лесу. Потому что там можно действительно почувствовать себя счастливым. Вы делаете нас счастливыми, потому что у нас везде красиво благодаря вам», — сказала Ларионова, обращаясь к экологам.

Абсолютным победителем конкурса «ЭКОлидер» в 2022 году в Татарстане стало ООО «РИТЭК» ТПП «ТатРИТЭКнефть». В конкурсной группе «Организации и индивидуальные предприниматели» первое место в номинации «Охрана водных ресурсов» заняло АО «ТАНЕКО», в номинации «Охрана атмосферного воздуха» — ООО «Татнефть-АЗС Центр», в номинации «Эффективное обращение с отходами» — ПАО «Нижнекамскшина». Лучшим проектом в сфере экологической безопасности признана разработка МУП «Водоканал».

Конкурс «Эколидер» прошел в Татарстане в 18-й раз. В этом году он посвящен 30-летию образования Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Всего на конкурс было подано 326 заявок. По его итогам награждены представители органов местного самоуправления, детсадов и школ, общественных объединений и отдельные граждане, сотрудники СМИ.