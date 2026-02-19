Экологический проект «Зеленый код» для молодежи запускают в Татарстане

Региональная молодежная экологическая организация «Будет чисто» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана запускает проект «Зеленый код Татарстана». Инициатива направлена на формирование экологической культуры у молодежи и реализуется в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба ведомства.

Проект призван расширить знания молодых людей о природном наследии республики и вовлечь их в практическую защиту окружающей среды. Ключевым событием станет республиканская просветительская акция «Яшел белем» («Зеленые знания»), которая пройдет со 2 по 15 марта 2026 года.

В ней смогут принять участие школьники, студенты, педагоги и экоактивисты. Они объединятся в команды по четыре человека и проведут эколого-просветительские мероприятия в своих учебных заведениях и сообществах.

В пресс-службе Минэкологии РТ отметили, что акция выходит за рамки привычных форматов: участники не только получают новые знания, но и становятся проводниками экологической культуры, распространяя «зеленые знания» среди сверстников.

Командам предстоит организовать интерактивные мероприятия по трем направлениям: изучение биоразнообразия Татарстана, внедрение принципов разумного потребления и формирование экологичных привычек.

В Год единства народов России и воинской и трудовой доблести участники смогут также показать связь между национальными традициями народов республики и бережным отношением к природе.

Регистрация открыта до 9 марта 2026 года через онлайн-форму на официальном сайте движения.

Проект реализуется при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ за счет гранта Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества 2025 года.

Речь идет не только об экологическом просвещении, но и о формировании новой культуры взаимоотношений человека и природы.