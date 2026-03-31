Экологический двухмесячник в Татарстане посвящен Году воинской и трудовой доблести

Азат Зиганшин

Санитарно-экологический двухмесячник стартует 1 апреля в Татарстане. В этом году он посвящен Году воинской и трудовой доблести, который объявлен в республике указом Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на брифинге в Кабинете министров РТ

«В этом году акцент делаем на памятные места, воинские захоронения, парки, названные в честь героев. Многие муниципалитеты уже приступили к уборке, не дожидаясь официального старта. Но мы только в начале пути. Впереди – два месяца работы», – отметил он.

Зиганшин добавил, что весной, когда сходит снег, «мы видим не только первоцветы, но, к сожалению, и то, что накопилось за зиму».

«Наша задача – привести республику в порядок», – подчеркнул спикер.