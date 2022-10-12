Экологи зафиксировали несвоевременный вывоз мусора на контейнерных площадках Казани

Регионального оператора, обслуживающего Казань, экологи уличили в несвоевременном вывозе отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В связи с поступлением большого количества жалоб на несвоевременный вывоз отходов региональным оператором, специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с сотрудниками Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора провели мониторинг контейнерных площадок в Казани и близлежащих районах. В ходе мониторинга были выявлены несколько случаев захламления контейнерных площадок», — сказано в сообщении.

Только в Советском районе города обнаружено пять таких мест, объем несанкционировано складированных отходов составил 49 кубометров. Кроме того, выявлены факты скопления мусора на площадках в Приволжском и Кировском районах Казани. Ещё четыре адреса, по которым есть проблемы с вывозом мусора, зафиксированы в Лаишевском районе и два — в Пестречинском.

Причиной захламления контейнерных площадок является несвоевременный вывоз отходов, в результате чего жители вынуждены оставлять мусор рядом с контейнерами.

По всем фактам природоохранных нарушений составлены акты обследования. Все материалы переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора по РТ для принятия мер административного реагирования.