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Ру Тат
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23 июня 2021  05:24
Наталья Рыбакова

Экологи задержали с поличным «черных копателей» со спецтехникой в Буинском районе

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Факт безлицензионной добычи песка возле населенного пункта Степановка в Буинском районе Татарстана выявили экологи. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе экологического мониторинга специалисты Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявлен факт безлицензионной добычи песка. Экологи обнаружили на месте погрузчиков и спецтехнику. Общая площадь изъятых ОПИ составила 48 кв. метров, а объем – 1,3 кубометра», –сказано в сообщении.

В отношении виновника происшествия составлен протокол по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Нарушителю грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

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