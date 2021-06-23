Экологи задержали с поличным «черных копателей» со спецтехникой в Буинском районе

Факт безлицензионной добычи песка возле населенного пункта Степановка в Буинском районе Татарстана выявили экологи. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе экологического мониторинга специалисты Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявлен факт безлицензионной добычи песка. Экологи обнаружили на месте погрузчиков и спецтехнику. Общая площадь изъятых ОПИ составила 48 кв. метров, а объем – 1,3 кубометра», –сказано в сообщении.

В отношении виновника происшествия составлен протокол по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Нарушителю грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб, причиненный окружающей среде.