Экологи за год обследуют водозаборные скважины в 12 районах Татарстана

Ревизию водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения проведут в этом году в 12 районах Татарстана специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с коллегами из Научно-производственного объединения по геологии и использованию недр РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В список районов, где пройдет ревизия, попали Арский, Атнинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский и Тюлячинский. Основными задачами при проведении ревизии будут определение обеспеченности сельских населенных пунктов источниками питьевого водоснабжения, оценка технического состояния водозаборных скважин и наличия документации, изучение гидрохимического состава добываемой воды.

«Результатом работ станут рекомендации, необходимые для обеспечения населения сельских поселений качественной питьевой водой из подземных источников и родников. Ревизию по остальным муниципальным районам планируется провести в 2023–2024 годах», — отмечают в министерстве.

В 2021 году в качестве пилотного проекта для объективной оценки реальной обстановки по техническому и санитарному состоянию водозаборов и качества питьевой воды было проведено обследование Кайбицкого и Апастовского районов. В ходе полевых работ были отобраны на химический анализ пробы практически из всех скважин.

По результатам обследования в эти муниципалитеты будут представлены предложения по корректировке и оптимизации схем водоснабжения, а также рекомендации о целесообразности организации поисково-оценочных работ.