Экологи взяли пробы на месте слива канализации в Волгу в районе казанского речпорта

Экологи оперативно отреагировали на жалобы на канализационный слив в Волгу в районе речного порта в Казани, появившиеся в соцсетях. Специалисты выехали на место и взяли пробы воды. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Сегодня инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ вместе со специалистами Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора выехали по жалобам жителей Казани о сбросах в реку Волга в районе речного порта. Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы поверхностной воды», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее в соцсети попало видео, автор которого – рыбак – снял слив нечистот в Волгу в районе речпорта.