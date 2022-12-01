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Экология
1 декабря 2022  23:46
Наталья Рыбакова

В Сармановском районе обнаружили разлив нефти, на место срочно выехали экологи

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Экологи обследовали место разлива нефти около деревни в Сармановском районе Татарстана. Факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился, общая площадь загрязненной почвы составила 288 кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

О загрязнении земель нефтепродуктами рядом с деревней Кульметьево в Муртыш-Тамакском сельском поселении сообщило Управление МВД России по Сармановскому району. На место оперативно выехали инспекторы Закамского территориального управления Минэкологии оперативно выехали на место.

Экологи  взяли пробы, чтобы  определить количество содержания в них нефтепродуктов. Результаты анализа будут готовы в течение десяти дней. Сотрудники  правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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