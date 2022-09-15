Экологи взяли пробы почвы на месте столкновения легковушек с «КАМАЗом» в Татарстане

Экологи отобрали пробы почвы на месте ДТП с участием трех автомашин в поселке Нижняя Мактама в Татарстане. В результате аварии произошел разлив дистиллята, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Министерство экологии и природных ресурсов РТ через Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о разливе дистиллята в результате аварии в поселке Нижняя Мактама в Альметьевском районе. На дороге столкнулись три авто: два легковых и „КАМАЗ“ с цистерной. В результате ДТП произошел разлив дистиллята», — сказано в сообщении.

Разлив был локализован сотрудниками ГУ МЧС России по РТ. На место прибыли инспекторы и специалисты лаборатории Минэкологии РТ. Они отобрали почвы. Площадь загрязненного участка составила 92 кв. метра. На момент обследования территории специалисты компании «Таграм-Ремсервис» проводили работы по ликвидации разлива.