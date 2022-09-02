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Экология
2 сентября 2022  18:08
Наталья Рыбакова

Экологи взяли пробы почвы на месте разлива нефти в Нижнекамске

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В результате незаконной перекачки нефтесодержащих продуктов в Нижнекамске образовался разлив нефти. Экологи взяли пробы загрязненных земель, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Управление МВД России по Нижнекамскому району сообщило о загрязнении земель нефтепродуктами на территории промышленной зоны.  Инспекторы Закамского территориального управления и специалисты лаборатории министерства выехали на место», — рассказали в ведомстве.

В ходе обследования специалисты обнаружили разлив нефти на площади 27 кв. метров. Экологи взяли пробы почвы, чтобы проверить их на содержание нефтепродуктов.  Результаты анализа будут готовы в течение десяти дней.

#разлив нефти #нижнекамск
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