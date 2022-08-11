Экологи взяли пробы на месте разлива битума в Бугульме

Экологи совместно с сотрудниками правоохранительных органов и исполкома обследовали несанкционированную свалку в Бугульме, где произошел разлив битума. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с представителями правоохранительных органов и исполнительного комитета Бугульминского района провели обследование участка в Бугульме на ул. Нефтяников, где был выявлен факт несанкционированного размещения отходов на почве. Это, предположительно, разлив битума», — сказано в сообщении.

На месте отобраны пробы для определения класса опасности отходов. Площадь разлива составляет 120 кв. метров, а объем — около 60 кубометров. Экологами направлен запрос в Росреестр для уточнения собственника участка. Далее будет принято решение о назначении штрафа и направлении искового заявления для устранения нарушения природоохранного законодательства.