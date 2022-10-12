Экологи взяли пробы из реки Омшанки, в которой обнаружили пену жители Нижнекамска

Жители Нижнекамска заметили пену, вытекающую из трубы прямо в реку Омшанку, и обратились в Министерство экологии РТ. Специалисты выехали на место и подтвердили факт сброса, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Взяты пробы сточной воды выше и ниже точки сброса в Омшанку. Они сейчас в работе. Не исключено, что это могут быть сточные воды с одной из автомоек, которые есть в округе и которые незаконно подключились к коллектору», — отметили в министерстве.

В исполком Нижнекамского района направлен запрос о балансодержателе сточной трубы для принятия административных мер в отношении собственника сооружения. Результаты лабораторных исследований взятых проб станут известны через пять дней.

Ранее в социальных сетях появились сообщения татарстанцев, опасающихся, что грязные стоки из Омшанки могут попасть в Каму.