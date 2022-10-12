news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
12 октября 2022  07:56
Наталья Рыбакова

Экологи взяли пробы из реки Омшанки, в которой обнаружили пену жители Нижнекамска

news_top_970_100

Жители Нижнекамска заметили пену, вытекающую из трубы прямо в реку Омшанку, и обратились в Министерство экологии РТ. Специалисты выехали на место и подтвердили факт сброса, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Взяты пробы сточной воды выше и ниже точки сброса в Омшанку. Они сейчас в работе. Не исключено, что это могут быть сточные воды с одной из автомоек, которые есть в округе и которые незаконно подключились к коллектору», — отметили в министерстве. 

В исполком Нижнекамского района направлен запрос о балансодержателе сточной трубы для принятия административных мер в отношении собственника сооружения. Результаты лабораторных исследований взятых проб станут известны через пять дней.

Ранее в социальных сетях появились сообщения татарстанцев, опасающихся, что грязные стоки из Омшанки могут попасть в Каму.

#сброс сточных вод #нижнекамск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100