Экологи взяли на круглосуточный контроль выбросы в воздух в «Салават Купере»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Экологи установили автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) на территории многопрофильного лицея № 188 «Бионика» в казанском микрорайоне «Салават купере». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«Жалобы от жителей „Салават Купере“ на неприятный запах увеличились с августа 2022 года, бывало, что их число достигало 10-15 в день. Новая станция будет работать круглосуточно, чтобы контролировать качество атмосферного воздуха в микрорайоне. Отбор проб будет проводиться каждые 20 секунд. Это уже 17-ая по республике станция, в скором времени она будет запущена в работу», — рассказали в пресс-службе.

Место расположения станции экологи согласовали с исполкомом Казани. Контейнер АСКЗА установлен, в скором времени в него завезут оборудование и подведут электричество. Планируется, что контроль качества атмосферного воздуха будет проводиться на содержание оксида углерода, аммиака, оксида азота, диоксида азота, суммы оксидов азота, сероводорода и диоксида серы, а также ряда углеводородов. Исполнителем работ выступает ГБУ «НПО Геоцентр РТ».