Экологи выявили превышение сероводорода в воздухе в районе КНС «Заречная» в Казани

Экологи взяли пробы в Кировском районе Казани и обнаружили превышение по содержанию сероводорода. Ранее с жалобой на качество воздуха в районе улицы Гладилова в прокуратуру Кировского района города обратилась местная жительница.

Сотрудники надзорного ведомства вместе с инспекторами Минэкологии РТ и специалистами передвижной лаборатории выехали на место, где провели отбор проб атмосферного воздуха около дома №17 по ул. Гладилова. Согласно анализу, выявлено превышение сероводорода в 24,6 раза от предельно допустимой концентрации вещества.

Установлено, что место отбора проб находится в зоне влияния КНС «Заречная» МУП «Водоканал». Результаты анализа экологи направили в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.