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Общество 8 августа 2024 23:16

Экологи выявили в Билярске дорогу, выложенную кирпичом и другим строймусором

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Экологи выявили в Билярске дорогу, выложенную кирпичом и другим строймусором
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Алексеевском районе Татарстана, в селе Билярск, экологи обнаружили дорогу, выложенную кирпичом и прочим мусором, оставшимся от сноса и разборки зданий. Об этом передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Согласно подсчетам инспекторов Волжско-Камского территориального управления министерства, захламлена территория по ул. Октябрьская в 200 кв. метров, объем мусора — 4 кубометров.

В отношении руководителя исполкома Билярского сельского поселения выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Свалку должны ликвидировать в течение 60 дней.

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