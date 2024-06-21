Экологи выявили свалку бетонных отходов в Тукаевском районе РТ

Жители Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района РТ пожаловались на захламление территории после сноса здания. Инспекторы Прикамского территориального управления выехали на место и подтвердили факт незаконного складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По подсчетам специалистов, площадь захламления составила 821 кв. метр», – говорится в сообщении министерства.

Собственнику земельного участка выдали предостережение с указанием соблюдать законодательные требования, а также поручили ликвидировать нарушение в течение 60 дней.

Фото: eco.tatarstan.ru