Экологи выявили незаконные свалки снега в двух населенных пунктах Сармановского района

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Закамского управления Минэкологии Татарстана выявили несколько несанкционированных снежных свалок в Сармановском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в селе Сарманово, по улице Профсоюзная, была загрязнена территория площадью 14 790 кв. метров, в пгт Джалиль — 7 200 кв. метров. Земельные участки находятся в собственности райисполкома и не определены для временного складирования снега — отсутствует обвалка земляного вала и водонепроницаемое покрытие.

Исполкому района объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. Материалы обследования направлены в Сармановскую прокуратуру.