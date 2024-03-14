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Экологи выявили незаконные свалки снега в двух населенных пунктах Сармановского района
Инспекторы Закамского управления Минэкологии Татарстана выявили несколько несанкционированных снежных свалок в Сармановском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в селе Сарманово, по улице Профсоюзная, была загрязнена территория площадью 14 790 кв. метров, в пгт Джалиль — 7 200 кв. метров. Земельные участки находятся в собственности райисполкома и не определены для временного складирования снега — отсутствует обвалка земляного вала и водонепроницаемое покрытие.
Исполкому района объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. Материалы обследования направлены в Сармановскую прокуратуру.
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