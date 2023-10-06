Экологи выявили факт сброса сточных вод в деревне Елабужского района

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана отреагировали на поступившую информацию и выехали для проверки в деревню Колосовка Елабужского района. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«В ходе обследования территории зафиксирован факт сброса сточных вод на рельеф местности», — говорится в сообщении.

Экологи выяснили, что загрязнение произошло в результате разгерметизации канализационного коллектора, эксплуатацию и содержание которого осуществляет ОЭЗ «Алабуга». Они отобрали пробы почвы, анализ показал превышения по сульфат-ионам в 1,2 раза и нитрат-ионам в 1,3 раза.

Поскольку АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» подлежит федеральному надзору, все материалы передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.