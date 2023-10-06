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Экологи выявили факт сброса сточных вод в деревне Елабужского района
Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана отреагировали на поступившую информацию и выехали для проверки в деревню Колосовка Елабужского района. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
«В ходе обследования территории зафиксирован факт сброса сточных вод на рельеф местности», — говорится в сообщении.
Экологи выяснили, что загрязнение произошло в результате разгерметизации канализационного коллектора, эксплуатацию и содержание которого осуществляет ОЭЗ «Алабуга». Они отобрали пробы почвы, анализ показал превышения по сульфат-ионам в 1,2 раза и нитрат-ионам в 1,3 раза.
Поскольку АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» подлежит федеральному надзору, все материалы передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.
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