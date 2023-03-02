Экологи выявили две свалки в Лениногорске и Алметьевском районе

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии РТ во время мониторинга обнаружили две несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Лениногорске сбрасывали убранный снег на территорию, прилегающую к автодороге по ул. Набережная на пересечении с ул. Гагарина. В исполком города было направлено предостережение об устранении нарушения.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

«На сегодня свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Вторая точка – свалка строительных отходов – была обнаружена в Альметьевске на улице Объездная. Площадь загрязненной территории составила 210 кв. метров, объем – 60 кубометров. Инспекторы также направят предостережение о необходимости устранении нарушения в течение 60 дней в райисполком.