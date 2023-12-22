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Общество 22 декабря 2023 23:22

Экологи выявили четыре несанкционированные снежные свалки в Азнакаево

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Экологи выявили четыре несанкционированные снежные свалки в Азнакаево
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили четыре несанкционированные снежные свалки в Азнакаево. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Снежные свалки были зафиксированы в Азнакаево на улицах Шайхутдинова и Султангалиева», — отметили в пресс-службе.

Всего площадь загрязненного участка составила 350 кв. метров. Экологи направили УК «Квартал 28» предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения.

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