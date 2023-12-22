Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экологи выявили четыре несанкционированные снежные свалки в Азнакаево
Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили четыре несанкционированные снежные свалки в Азнакаево. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
«Снежные свалки были зафиксированы в Азнакаево на улицах Шайхутдинова и Султангалиева», — отметили в пресс-службе.
Всего площадь загрязненного участка составила 350 кв. метров. Экологи направили УК «Квартал 28» предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»