news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
7 июня 2021  12:48
Наталья Рыбакова

Экологи возьмут пробы воды на Архиерейском озере в связи с жалобами местных жителей

news_top_970_100

После жалоб местных жителей экологи проверят Архиерейское озеро в Лаишевском районе РТ. Специалисты уже отправились отобрать пробы в село Тарлаши, рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов РТ Лилия Мулюкова.

«Это особо охраняемая природная территория, она находится под надзором специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам. Наши специалисты сегодня во второй половине дня выедут на место для отбора проб воды. Все результаты будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам», - сказала она.

Ранее в соцсетях появились жалобы от жителей Татарстана о том, что Архиерейское озеро изменило свой цвет и стало бирюзовым. Вода помутнела и от нее идет неприятный запах. Местные жители предполагают, что кто-то слил в озеро химикаты, причинив ему непоправимый ущерб. По данному факту Прокуратура Лаишевского района организовала проверку.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное