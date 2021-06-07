Экологи возьмут пробы воды на Архиерейском озере в связи с жалобами местных жителей

После жалоб местных жителей экологи проверят Архиерейское озеро в Лаишевском районе РТ. Специалисты уже отправились отобрать пробы в село Тарлаши, рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов РТ Лилия Мулюкова.

«Это особо охраняемая природная территория, она находится под надзором специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам. Наши специалисты сегодня во второй половине дня выедут на место для отбора проб воды. Все результаты будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам», - сказала она.

Ранее в соцсетях появились жалобы от жителей Татарстана о том, что Архиерейское озеро изменило свой цвет и стало бирюзовым. Вода помутнела и от нее идет неприятный запах. Местные жители предполагают, что кто-то слил в озеро химикаты, причинив ему непоправимый ущерб. По данному факту Прокуратура Лаишевского района организовала проверку.