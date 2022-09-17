Экологи с вертолета обнаружили сотни незаконных свалок в Казани и Челнах

Около 350 нарушений природоохранного законодательства выявили экологи в ходе вертолетного облета над Казанью и рядом районов Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В целях экологического контроля за санитарным состоянием республики первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов совместно с руководителем Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаязом Шакировым провел авиаоблет. Была обследована территория Казани и Набережных Челнов, а также ряда районов», – сказано в сообщении.

Специалисты осмотрели Пестречинский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Елабужский, Тукаевский и ряд других районов республики. Участниками облета было выявлено 350 нарушений природоохранного законодательства, большая часть которых – несанкционированные свалки.