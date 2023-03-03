Экологи в Татарстане заставили судоходную компанию убрать донный грунт с берега Камы

Экологи Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ в ходе мониторинга обнаружили складирование донного грунта на стройплощадке на берегу реки Кама. Нарушителем оказалась АО СК «Северная Гавань», которая получила предостережение от экологов.

Как выяснилось, судоходная компания проводила здесь работы по замене труб газопровода. При проведении дноуглубительных работ проводилась выемка грунта, который согласно техническому проекту, складируется на строительной площадке. По окончании работ грунт будет использоваться при рекультивации земель.

Однако компания должна была согласовать место размещения грунта и его использование с властями, отмечает пресс-служба Минэкологии РТ. В адрес АО СК «Северная Гавань» выдано предостережение, после чего компания выполнила все условия по согласованию работ.