Экологи усилили контроль за качеством атмосферного воздуха в Нижнекамске

В Нижнекамске и Нижнекамском районе четыре из пяти автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, а также передвижная экологическая лаборатория дооснащены самым современным эколого-аналитическим оборудованием по определению концентраций формальдегида. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Одна из автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха дооснащена оборудованием по определению окиси этилена — вещества второго класса опасности, присутствующего в выбросах предприятий. Также дооснащена и стационарная лаборатория отдела обеспечения экологического надзора Закамского территориального управления министерства», — уточнили в ведомстве.

В стационарной лаборатории установлен новый комплекс для измерения концентраций летучих органических веществ в воздухе, а для проведения выездных контрольно-надзорных мероприятий приобретен портативный газовый хроматограф. Последний позволяет определять концентрации 59 загрязняющих веществ в воздухе и в промышленных выбросах.

Решение выделить 35 млн рублей на дооснащение станций и лаборатории было принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.