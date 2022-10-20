Экологи уличили УК «ПЖКХ» в несвоевременном вывозе мусора в Усадах

Сразу три факта несвоевременного вывоза мусора в поселке Усады Лаишевского района Татарстана зафиксировали экологи. Жители поселка пожаловались на свалки мусора около контейнерных площадок, после чего инспекторы центрального территориального управления провели мониторинг территории.

Мусор скопился из-за того, что его своевременно не вывозит регоператор – УК «ПЖКХ», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Материалы в отношении компании переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер реагирования.

Отметим, что это не первая жалоба на регоператора – ранее экологи обнаружили несколько фактов захламления контейнерных площадок в Советском, Приволжском и Кировском районах Казани, а также в Лаишевском и Пестречинском районе. Все материалы также были переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.