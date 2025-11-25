news_header_top
Общество 25 ноября 2025 10:14

Экологи Татарстана рассмотрели более 5 тыс. обращений граждан с начала года

С 1 января в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 5575 обращений, из которых уже рассмотрено 5195. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Основной проблемой, вызывающей жалобы жителей, остаются свалки и несвоевременный вывоз мусора: 2877 обращений касались несанкционированного размещения отходов.

Также граждане направляли вопросы по качеству воздуха – 888 жалоб и по качеству воды – 571. 43 обращения касались обращения с отходами производства и потребления (ОПИ). Еще 1196 обращений поступили по иным темам.

Напомним, сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно через платформу обратной связи в интернет-приемной Министерства экологии РТ, системе «Народный контроль» в категории «Экология» или через мобильное приложение «Я-школьник».

Работа экоприемной соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на улучшение состояния окружающей среды.

