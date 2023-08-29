Экологи Татарстана проведут в сентябре десять субботников в парках и скверах

Около десяти субботников планируют провести экологи Татарстана в сентябре. Генеральные уборки состоятся в парках и скверах городов республики, а также на берегах рек. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Шестого сентября субботник пройдет на берегу реки Казанки, а 9 сентября аналогичное мероприятие запланировано в Набережных Челнах. Обе акции пройдут в рамках марафона „По следам добрых дел“, посвященного экологической олимпиаде „Чистое наследие“», — отметили в пресс-службе.

Позднее, 12 сентября, генеральная уборка будет организована в Нурлате, а 15 сентября — в парке «Семья» в Нижнекамске. Кроме того, 23 сентября экоакция «Мой ЭКОдень» состоится в Лениногорске.

В середине сентября республика присоединится к всероссийским акциям «Зеленая Россия» и «Вода России», место проведения субботника в настоящее время согласовывается. А в период с 10 по 23 сентября запланирован субботник на территории Волжско-Камского природного заповедника в Лаишевском районе.

Возможно, список мероприятий в скором времени пополнится, уточнили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.