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Экологи Татарстана ответят на 25 вопросов всероссийского «Экодиктанта»
Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и всех территориальных управлений станут участниками Всероссийского просветительского проекта «Экодиктант». 15 ноября экологи вновь «сядут за парты», чтобы проверить свои профессиональные знания. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе министерства.
«Сотрудники министерства ежегодно принимают участие в экотестировании. Диктант они напишут в офлайн-формате и за 45 минут ответят на 25 вопросов в специальной номинации для экологов. Мероприятие пройдёт в здании Министерства экологии и природных ресурсов РТ с участием нашего руководства», — рассказали в пресс-службе.
Всероссийская акция стартовала 9 ноября. В Татарстане в настоящее время зарегистрировано 156 офлайн-площадок. Проверить знания в области охраны окружающей среды могут все желающие — школьники, студенты, волонтеры и специалисты профильных ведомств. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия до 26 ноября.
По результатам 2021 года Татарстан стал лидером по количеству победителей первой степени Всероссийского экологического диктанта. Поэтому в 2022 году Казань стала главной площадкой его проведения. В торжественном открытии мероприятия год назад в КФУ принимала участие сопредседатель федерального оргкомитета «Экодиктанта» Наталья Соколова.
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