Экологи Татарстана оштрафовали черного копателя, разрушившего берег земснарядом

Организация, добывавшая полезные ископаемые без лицензии в Татарстане, оштрафована на 300 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес экологов поступило обращение граждан о том, что недалеко от населенного пункта Березовая Грива в Нижнекамском районе разрушается берег в связи с работой земснаряда, — отмечается в сообщении ведомства. — Выехав на место, сотрудники управления провели обследование территории и осмотрели документы организации, осуществлявщей добычу песка. По результатам проверки выявлены нарушения условий действия лицензии на право добычи полезных ископаемых. Кроме того, недропользователь не подключил судно к системе ЕГИС Татарстана „ГЛОНАСС“».

В отношении юрлица составлен административный протокол по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами».