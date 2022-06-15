Экологи Татарстана оснастили станции и лаборатории датчиками по формальдегиду

Анализ загрязнений атмосферного воздуха непрерывно проводится в Татарстане благодаря 16 автоматическим станциям контроля загрязнения атмосферного воздуха, обеспечивающим более 4 млн измерений в год. Такие данные сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«За четыре года лаборатории дооснащены более чем на 90 млн рублей. Наше оборудование сертифицировано, такое оборудование применяется во всем мире», — сказал он.

В республике установлено оборудование по определению формальдегида в воздухе. С 2021 года им оснащено несколько автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижная лаборатория в Нижнекамске. С 2022 года такое оборудование установлено на нескольких передвижных станциях в Набережных Челнах и Казани.

Министерством используется шесть передвижных экологических лабораторий, оснащенных автоматическим оборудованием, которые в непрерывном режиме контролируют воздух по содержанию 36 веществ. Помимо мониторинга состояния атмосферного воздуха в онлайн-режиме, отбор проб проводится в восьми стационарных аналитических лабораториях. Они контролируют состояние атмосферного воздуха на содержание 59 загрязняющих веществ. Кроме того, экологи получают данные от 8 стационарных постов предприятий.

«В Казани две передвижные лаборатории, они определяют более 15 компонентов в воздухе. В этом году мы дооснастили лаборатории дополнительным блоком оборудования для определения формальдегида. Отбор происходит автоматически, после реагирования на жалобы населения мы выезжаем на место, проводим обследование территории и измерения. Через 20 минут мы можем сказать о качестве атмосферного воздуха», — пояснил начальник центрального отдела ГБУ «НПО Геоцентр РТ» Артур Вильданов.

Согласно его данным, люди часто жалуются на запах тухлых яиц, это сероводород. Такие неприятные запахи бывают в районе очистных сооружений. Однако больше всего жалоб поступает из центра Казани. Жители города оставляют сообщения в «Народном контроле», обращаются по различным каналам связи в Минэкологии РТ.

«Стационарные станции по контролю атмосферного воздуха находятся в Нижнекамске, Альметьевске, Азнакаеве, Набережных Челнах, Казани. В Казани таких постов четыре, они находятся с учетом месторасположения предприятий и розы ветров. В них выявляется порядка 30-35 компонентов», — добавил Вильданов.

Согласно данным Минэкологии РТ, с 2018 года при существенном увеличении количества ежегодных измерений наблюдается снижение фиксируемых превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Так, за три года количество проб с превышением допустимого содержания загрязняющих веществ к общему количеству проб сократилось в 2,5 раза.